Eleonora Giorgi come sta oggi? La sua grande paura non è la malattia ma un’altra | ecco cosa ha rivelato

(Di giovedì 3 ottobre 2024)sta combattendo con tutte le sue forze contro lache le è stata diagnosticata negli ultimi mesi: mastal’attrice? Non è la prima volta che l’interessata racconta apertamente del percorso per scongiurare la suae proprio di recente ha rilasciato nuove dichiarazioni per svelarela spaventa di più.sappiamo,ha avuto una diagnosi di tumore al pancreas; solo poche settimane fa è stata ospite di Verissimo e nello studio di Silvia Toffanin ha affrontato argomenti spinosi. View this post on Instagram A post shared by Verissimo (@verissimotv) Durante la sua intervista, infatti,ha parlato della, delle metastasi, del percorso di chemioterapia e della sua ultima speranza: una cura sperimentale che arriva dagli States.