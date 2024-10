Alcaraz | Con Sinner non siamo amici stretti ma il rispetto reciproco ci permette di avere un buon rapporto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Primavince una battaglia estenuante controa Pechino. Dopo qualche ora la foto dei due, insieme sullo stesso aereo per Shangai, sede del prossimo torneo. Una scena inusuale per due avversario, eppure nel tennis è più comune di quanto si possa pensare. Lo ammette lo stessoche in un intervista a TenniTv spiega: «È strano, ma penso che il tennis sia differente dagli altri sport. Noi abbiamo combattuto per più di tre ore, lui è andato veramente vicino alla vittoria e alla fine ho vinto io. E poi due ore dopo eravamo nello stesso aereo a ridere e scherzare, a parlare della vita come se non fosse successo nulla. Probabilmente in altri sport sarebbe impossibile fare questo, ma penso che nel tennis noi abbiamoi rapporti. Ovviamente quando sei in campo vuoi vincere e battere il tuo avversario, ma poi abbiamoi rapporti con tutti e posfare questo».