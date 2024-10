San Siro il sindaco Sala | Vendere lo stadio per fare case low cost Un Piano da 250 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Milano –lodi Sane l’area limitrofa a Milan e Inter e destinare quei fondi alCasa del Comune. IlGiuseppeindica un obiettivo collegato alla trattativa legata alla cessione dell’area che ruota intorno al Meazza. Un obiettivo che è tra le priorità di Palazzo Marino da qui alla fine del secondo e ultimo mandato dida primo cittadino: realizzarein vendita e in affitto ai accessibili per il ceto medio. L’assessore alla Casa Guido Bardelli sta lavorando aldal luglio scorso, da quando ha preso il posto del suo precedessore Pierfrancesco Maran, eletto europarlamentare. «A me piacerebbe molto se riuscissimo a realizzare la cessione dellodi Sane delle aree limitrofe per utilizzare quei fondi per ilCasa», sottolineaa margine di un incontro sul bilancio di genere nellaAlessi di Palazzo Marino.