Obiettivo salvezza | Bartoli e Bradford decisivi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Parte con qualche aspettativa in meno rispetto a un anno fa, l’Ucc Assigeco Piacenza. La squadra allenata da Salieri ha perso un giocatore importante come Sabatini, andato in Fortitudo, e prova a costruirsi unacomplicata ma raggiungibile. Il quintetto emiliano vede in posizione di play Saverio, che alla prima ha messo a segno 10 punti con 4 rimbalzi e 2 assist. Accanto a lui la principale bocca da fuoco, la guardia americana Desonta(22 a Rieti), uno che ha anche assaggiato la Serie A a Trento (2021-2022) tra le esperienze in Ungheria (Körmend), Belgio (Bruxelles e Anversa) ed Estonia. ti a referto in fretta e su di lui si spenderanno Anumba e Marini. In ala piccola Niccolò Filone, ottimo elemento e atleta capace di reggere l’urto difensivamente molto bene.