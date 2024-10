Manchester City Matheus Nunes arrestato | cos’è successo nei bagni della discoteca?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), centrocampista del, è statolo scorso 8 settembre a Madrid intorno alle 05:30 del mattino presso laLa Riviera. Secondo i dettagli riportati dal quotidiano “El Mundo”, il calciatore portoghese era stato condotto dagli agenti di polizia al commissariato di Arganzuela per raccogliere la sua testimonianza riguardo l’accusa di aver rubato il telefono a un uomo di 58 anni che aveva tentato di scattargli una foto senza permesso nei. Dopo qualche oraè stato rilasciato ed è ora in attesa di giudizio. Cinque giorni dopo, il 14 settembre, ha giocato nella vittoria delcontro il Brentford per 2-1. L'articolonei? CalcioWeb.