L’Iran minaccia | Se Israele risponderà ridurremo Tel Aviv in cenere in una notte

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Iran: serisponde colpiremo ogni sua infrastrutturacolpirà “tutte le infrastrutture” dise attaccato in risposta ai suoi lanci missilistici di ieri: è lalanciata dal capo di Stato maggiore dell’esercito di Teheran, il generale Mohammad Bagheri (nella foto d’apertura).“Se il regime sionista, che è impazzito, non è controllato dai suoi sostenitori americani ed europei e vuole continuare questi crimini o agire contro la nostra sovranità e integrità territoriale, un’operazione come quella di” ieri sera “sarà ripetuta con maggiore intensità e tutte le infrastrutture del regime saranno prese di mira”, ha detto il Bagheri alla televisione di Stato iraniana.