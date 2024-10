La sindaca Carnevali riceve una rappresentante del sindaco di Greenville South Carolina

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nel pomeriggio di martedì 1° ottobre, laElenaha ricevuto a Palazzo Frizzoni Mimi Jenko,personale delJohn Knox della città di, nel(USA), gemellata con Bergamo dal 1985. Un gemellaggio istituito per promuovere scambi culturali e favorire lo sviluppo economico tra le due città, accomunate da una storia legata all’industria tessile e da dimensioni urbane simili. Nel corso degli anni, il rapporto ha dato vita a vari progetti e iniziative culturali, tra cui concerti dell’Orchestra Sinfonica di Bergamo ae visite di artisti e professori italiani. Un esempio visibile di questa collaborazione è la “Piazza Bergamo”, situata nel cuore di, progettata in collaborazione con un architetto bergamasco, creata per celebrare il legame tra le due comunità.