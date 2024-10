Incidente in moto a Scandiano Giulia Zanardi muore a distanza di tre giorni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Reggio Emilia, 2 ottobre 2024 – È morta adi tredall’, la ragazza di 33 anni a bordo dellache sabato sera si è schiantata contro un palo su via Statale, alla rotonda con via Mazzini, a. La giovane versava già in condizioni disperate ed era ricoverata nel reparto di Rianimazione all’ospedale Maggiore di Parma. Nella tarda serata di ieri è stato dichiarato il decesso. Troppo gravi i traumi e le lesioni riportate. La vittima è la 33enne, residente a. Sabato sera si trovava come passeggera in sella allacondotta dal 49enne Alessandro Bortoletti, deceduto sul colpo in seguito all’