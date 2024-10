Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 3 ottobre | la vita di Vittorio Conti è in pericolo!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nellade Il9 Tancredi manifesta cattive intenzioni versoe Odile riceve una proposta inaspettata: cosa succederà nella puntata del 3su Rai 1. Il9 si prepara a una tragica svolta? La trama della puntata in onda giovedì 32024, come sempre alle 16:00 su Rai 1, ci avverte infatti del seriochesta correndo dopo aver accettato l'incontro con Tancredi. L'immediato futuro non sembra riservare belle sorprese neppure a Salvo ed Elvira, che dovranno ancora lottare contro i pregiudizi.Il: Enrico prende una decisione drastica Dopo l'annuncio di Roberto, nel grande magazzino milanese sono tutti felici di poter riabbracciare, e neppure lui può nascondere la gioia per questo, pur fugace,