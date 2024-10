Il futuro passa per la formazione L’esempio delle grandi imprese

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Laè il sale della crescita. Soprattutto perché ha un impatto decisivo sulla performance aziendale ed è un elemento cruciale per garantire la competitività, come peraltro evidenziato da Mario Draghi nel suo rapporto suleconomico europeo. Ad oggi, però, soltanto l’1%aziende è in grado di stimare il ritorno sull’investimento in, facendo emergere la necessità di implementare nuovi approcci e strumenti nel mondorisorse umane. Questo il canovaccio lungo il quale si è snodata, nell’avveniristica cornice della Lanterna di Roma, la seconda edizione di Digit’Ed Fast Forward. Un evento rivolto a top manager, responsabili risorse umane, responsabilie professionisti del settore education, concepito per esplorare nuovi trend e scenari di un settore in rapidissima evoluzione e sempre più centrale nell’agenda dei manager.