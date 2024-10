Ecco come gli Usa possono fermare l’avanzata cinese in Africa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ai primi di settembre il presidenteXi Jinping, ha annunciato un nuovo piano da 50 miliardi per l’. Soldi con cui finanziare ferrovie, strade, porti, ma altamente tossici,raccontato innumerevoli volte da Formiche.net. Alla prima insolvenza, al primo cenno di rallentamento dei rimborsi, scatta la trappola e le banche del Dragone entrano nel capitale delle società, prendendosi un pezzo di industria dopo l’altro e lasciando ai governini le briciole. La domanda a questo punto è:può l’Occidente rispondere a questo saccheggio mascherato da investimenti? Un’idea se la è fatta Henry Tugendhat, economista del team sulla Cina presso l’Us Institute of Peace e ricercatore associato presso la ChinaResearch Initiative presso la School of Advanced International Studies, della Johns Hopkins University.