Che cos' è Unifil la missione Onu in Libano doveva disarmare Hezbollah

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in audizione oggi in Commissioni riunite insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto, ha ricordato l'invito rivolto da tempo a tutti i circa 3.200 cittadini italiani ina lasciare il paese con i voli commerciali disponibili. Inoltre, ha aggiunto, "stiamo lavorando per aumentare i collegamenti, inclusi voli charter". La priorità del governo "è la tutela dei connazionali in tutta la regione e dei nostri militari in, impegnati nellae in quella bilaterale di addestramento Mibil". L'Italia - tornata attiva dal 2006 in, guidata dal 2018 fino al 2022 dal generale italiano Stefano Del Col - oggi ha 1.200 soldati impiegati nell'ambito della, la Forza di Interposizione indelle Nazioni Unite. Ma il dubbio è se quellaè ancora valida oggi, considerando gli ultimi sviluppi.