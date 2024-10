Carmen Girasole va in ospedale e muore a 45 anni | indagato il fidanzato irreperibile

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ci sono nuovi sviluppi per la morte di Carmela, detta, maestra alla scuola primaria Ugolini di Brescia originaria di Matera, deceduta il 27 settembre in, dove negli ultimi tempi si era presentata almeno tre volte lamentando dolori alla testa, forse causati da traumi. Il pm Carlo Milanesi ha chiesto approfondimenti sul caso, mentre la Procura ha ufficialmente aperto un fascicolo per omicidio: è possibile che la morte sia stata cagionata, pur senza esservene volontà , da lesioni e percosse, che potrebbero aver provocato l’aneurisma inizialmente indicato come causa del decesso.