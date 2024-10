Alfred bacia Sofia a Temptation Island Anna distrutta | entrambi chiedono il falò

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Attesissimodi confronto tra, lui hato la singleverso l’addio a, lui si è lasciato travolgere dalla passione con la tentatriceUn’altra coppia sta per scoppiare aed è quella formata daAcciardi eEkhator. Lui nel villaggio si è avvicinato pericolosamente alla singleCostantini, deludendo sempre di più la fidanzata con il suo comportamento. Nel corso della quarta puntata andata in onda su Canale 5 ieri sera, martedì 1 ottobre,ha visto un video del fidanzato che l’ha devastata. Questo lo ritrae sempre più vicino con la tentatrice, lui ha ammesso di essere interessato alla ragazza ma di essersi frenato fino ad ora per non deludere i genitori della fidanzata perché lo hanno sempre trattato bene.