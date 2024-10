Vendemmia 2024 | Il raccolto è buono Un clima impossibile però ha ridotto le rese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Impressioni di settembre e non più proiezioni come lo scorso agosto: settembre che ha portato piogge utili all’uva e che sta predisponendo le aziende agricole dell’Empolese ad un ottimo atto conclusivo della. Il vino sarà molto. Sarà di meno, in linea con quanto successo un anno fa (percentuali ridotte in media del 20 per cento). Di certo c’è stato molto timore per il buon esito dellanel cuore dell’estate a causa delle temperature ’africane’ e della prolungata siccità, con le viti che sono finite sotto stress. E, come vedremo, timore anche per i bruschi crolli delle temperature. Di unache si annuncia buona sotto il profilo della qualità ha riferito Ritano Baragli, titolare di un’azienda agricola a Gambassi Terme e presidente della Cantina Sociale Chianti Colli Fiorentini.