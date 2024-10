Rai chi è la presidente Simona Agnes

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nata a Roma l’8 giugno 1967,si laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 presso l‘Università Luiss ‘Guido Carli’ di Roma. Inizia la sua carriera professionale all’interno della Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali di Piaggio & C. S.p.A. In seguito passa a Telecom Italia S.p.A. come Product Manager nell’area Marketing Clienti Privati della Direzione Generale. Poi diventa responsabile ‘Qualità’ all’interno della Direzione Territoriale Campania, Basilicata e Puglia. Infine, nell’ambito della Direzione Generale Customer Care Residenziali, assume la responsabilità della Customer Retention. Si occupa di comunicazione supportando associazioni e imprese nella gestione e organizzazione di eventi, manifestazioni e lanci di campagne di sensibilizzazione. Istituisce la Fondazione Biagioin memoria del padre Biagio, già Direttore Generale della Rai.