Napoli tra ottobre e novembre la verità | il calendario svelerà il vero obiettivo degli azzurri

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ilsi prepara ad un percorso cruciale tra: illa vera dimensionein questo campionato La vetta della classifica deve essere un’indicazione per ile le sue avversarie, ma di certo non potrà rappresentare una garanzia fino alla fine dell’anno. Glihanno perso all’esordio contro ilna per 3-0, per poi incanalare 5 risultati utili consecutivi (6 con la Coppa Italia) con i successi su Bologna, Parma, Cagliari e Monza ed il pareggio per 0-0 in casa della Juventus allo Stadium. Delle 4 vittorie, ben tre sono arrivate in casa e tutte contro squadre che si trovano dalla 13a posizione a scendere in classifica. Nulla è scontato comunque, dato che lo scorso anno i partenopei hanno fatto una fatica immensa a vincere al Maradona, che era diventato preda di successi delle squadre avversarie e teatro di figuracce.