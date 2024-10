I valori di Borsa italiana e spread oggi 1 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ladi Milano apre in rialzo la seduta. Il Ftse Mib sale dello 0,31% a 34.231 punti. Si apre in rialzo la seduta sulle principali Borse in Europa ma non per Parigi che cede lo 0,16%. Lofra Btp e Bund riparte da 132 punti con una tendenza a restringersi. Le quotazioni dellae delloin tempo reale 9.14 – Europa in cauto rialzo, Parigi -0,16% aspettando Barnier Si apre in rialzo la seduta sulle principali Borse in Europa ma non per Parigi che cede lo 0,16% in attesa che il primo ministro Michel Barnier si presenti in parlamento per dire come intende riprendere il controllo delle finanze pubbliche (la legge di bilancio dovrebbe essere presentata il 9). Londra poco variata (+0,08%) e Francoforte sale dello 0,44%, Milano dello 0,3 per cento. 9.05 – Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,3% Stellantis rimbalza Ladi Milano apre in rialzo la seduta.