Fiumicino vede i Carabinieri e cambia strada | bloccato in auto crack e cocaina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ottobre 2024- Continua senza sosta la lotta alle sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato e della Procura della Repubblica: tra arresti e sequestro di sostanze, si è conclusa brillantemente l’ultima operazione delle forze dell’ordine. Diverse le zone interessate dai controlli, tra cui Acilia e. Gli agenti del Commissariato, transitando in via Volga hanno notato una vettura che alla loro vista ha arrestato bruscamente la marcia. Fermato per un controllo, il conducente è stato identificato per un italiano di 21 anni, sottoposto a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. La perquisizione veicolare e successivamente domiciliare ha permesso di rinvenire alcune dosi tranonché 102 grammi di hashish.