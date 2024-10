Eccellenze agroalimentari in vetrina | La migliore edizione del festival

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) È stato Stefano Grioni del caseificio Zucchelli di Orio Litta ad aggiudicarsi, domenica pomeriggio, il primo premio del trofeo “Chi più raschia“, competizione di preparazione della raspadüra, giunto all’undicesima. Per lui si è trattato della seconda vittoria in due anni consecutivi. La giuria composta da Manuela Minojetti, assessora di Lodi, Sabrina Baronio, presidente di Confartigianato, Pietro Foroni ex assessore regionale e ideatore della gara Pietro Foroni, il gastronomo esperto Pietro Parenti e il rappresentante della Bcc Lodi Gianpaolo Pedrazzini, ha valutato la quantità di raspadüra fatta in un minuto e la sua qualità. La sfida “Chi più raschia“ si è confermata uno dei momenti più attesi del“Le Forme del Gusto“ andato in scena nel fine settimana in piazza della Vittoria.