Si chiude la due giorni tv con il cantante e il suo show registrato a Napoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) Come da programma, questa sera alle 21.30 sul Nove (e in streaming su Discovery+) torna Renato Zero con Autoritratto – I Concerti evento. La seconda parte dello scorso giugno in Piazza del Plebiscito. Tappa di un tour ancora in corso (qui i biglietti ancora disponibili) che nel 2024 lo ha portato in giro per l’Italia con il suo “carrozzone” di indimenticabili canzoni. Un’occasione imperdibile dunque per riascoltare i suoi brani più belli: da titoli cult come Mi vendo e Il triangolo alle canzoni del suo ultimo disco Autoritratto.