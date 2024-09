Rider investito durante la consegna | muore mentre nasce il secondo figlio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 30 settembre 2024) E’ mortostava perre il suo. La moglie in travaglio, lui disperatamente aggrappato alla vita in terapia intensiva. Ma il destino di un31enne è stato impietoso. Si è spento dopo una lunga agonia. Alì Jamat, ildi origini pachistane era stato vittima di un incidente stradale a Limena, centro in provincia di Padova. Nella notte tra il 6 e il 7 settembre,stava per fare l’ultima, è statodall’auto guidata da una 24enne. La donna non è risultata positiva all’alcoltest. Il 31enne sarebbe poi finalmente tornato dalla sua famiglia ormai prossima a festeggiare il nuovo lieto evento, ma la rovinosa caduta sull’asfalto gli ha fatto battere violentemente la testa, provocandogli un vasto trauma cranico. Quello che non gli ha dato scampo.