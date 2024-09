Mamma e figlia di 2 anni investite da un’auto mentre attraversano la strada | gravissime

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Reggio Emilia, 30 settembre 2024 – Una giovanedi 21e suadi appena 2sono ricoverate in gravi condizioni, in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio, dopo essere statestavano camminando, da un'auto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 7 di stamattina a Casale di Rivalta, sull'ex Ss63 nel tratto di via Martiri della Bettola. Stavano attraversando laquando sono state centrate da una vettura. Subito è scattato l'allarme al 118 che ha inviato un'ambulanza e un'automedica sul posto. Dopo le prime cure,sono origini ghanesi, sono state trasportate d'urgenza all'Arcispedale. La polizia locale del comando di via Brigata Reggio è al lavoro per ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità.