Legal love | smettiamo di parlare ai giovani con un linguaggio non loro e ascoltiamoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) Fin dalla prima media, nella scuola dei miei figli sono state realizzate alcune iniziative legate al contrasto del bullismo e, soprattutto, del cyberbullismo. Professori ed esperti si alternavano nello spiegare ai ragazzi quali fossero i rischii di queste condotte e, spesso e volentieri per stessa ammissione dei partecipanti agli incontri in cui si alternavano forze dell’odine, avvocati penalisti e persino magistrati. I professori e gli esperti erano estremamente interessati, i ragazzi infinitamente felici di saltare l’ora di latino, matematica o chissà che altro e poter fingere di ascoltare senza farlo veramente. Da padre, mi sono subito reso conto dell’inutilità di questo modo di trattare un argomento così fondamentale per i ragazzi e per lacrescita.