JBL ha annunciato una nuova collaborazione con il team esports Exeed

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 30 settembre 2024) JBL, brand riconosciuto per i suoi prodotti che offrono un suono di qualità superiore, annuncia unacon, uno deipiù competitivi e influenti in Europa per rivoluzionare l’esperienza del gaming con la gamma di prodotti JBL Quantum. Grazie all’utilizzo delle cuffie JBL Quantum, progettate per offrire un’esperienza gaming immersiva, precisa e di ultima generazione, gli atleti diavranno ora accesso a una tecnologia audio all’avanguardia, che li accompagnerà in ogni sfida competitiva. Dal 2018,ha conquistato milioni di fan e si è imposto come uno dei leader nei giochi più popolari, conquistando titoli e raggiungendo risultati straordinari sia a livello nazionale che internazionale.