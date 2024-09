I nidi comunali di Cortona aprono le porte ai genitori per mostrare gli spazi e conoscere il personale educativo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Arezzo, 30 settembre 2024 – Idilealle mamma e ai papà pergliilOpen day al nido per iche in vista dell’iscrizione all’anno2024-25 voglionoi servizi ed effettuare una scelta più consapevole. Nelle giornate del 2, 3 e 4 ottobre id’infanzia “Il Castello” (Camucia, via XXV aprile), “Raggio di sole” (, via Moneti) e “Aquilone” (Terontola, via dei Combattenti)lea mamma e papà per presentare ile il coordinatore pedagogico, condividendo con le famiglie gli, i materiali, i tempi e il progetto pedagogico edel servizio.