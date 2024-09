Gli 80 anni della Liberazione con il comandante canadese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) San Mauro Pascoli ha celebrato l’80°versario. Ieri mattina la comunità in piazza Mazzini ha ricordato una ricorrenza di grande importanza per la città. La giornata ha avuto inizio alle 9.30 nella sala del consiglio comunale dove è stato ricevuto dal sindaco Moris Guidi, assessori e consiglieri comunali, il colonnello Julien Richard addetto per la Difesain Italia. Ha detto il sindaco Moris Guidi: "Ringrazio le forze armate canadesi, il Canada. San Mauro Pascoli non ha dimenticato l’aiuto prezioso dei canadesi in quei tragici giorni di 80fa. San Mauro Pascoli era un paese ferito e viveva giorni terribili nazifascisti. Per fortuna nacque la Resistenza e tanti sono stati coloro che hanno dato la loro vita per la Pace e la Democrazia che fortunatamente ci accompagna tutt’oggi.