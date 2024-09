Fiere d’ottobre tradizione intramontabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Torna anche quest’anno l’appuntamento con ledi Sassuolo che, per quattro fine settimana, animeranno le vie e le piazze del centro cittadino con iniziative ed occasioni. E’ un rito, quello delle, che lavuole esistano da oltre 500 anni, ovvero dall’alba del sedicesimo secolo. Stando alle fonti più accreditate, infatti, era il 24 maggio 1503 quando, su pressante richiesta d’Eleonora Bentivoglio, vedova di Gilberto Pio di Savoia, Alfonso I d’Este concede di ‘poter fare una fiera per di octo a Saxolo, libera da tutti li dacii de li loci de Vostra Excellentia ’. Ancora oggi, in piazza Grande, una formella ricorda la ricorrenza che consolida il ruolo commerciale di Sassuolo. La fiera, infatti, ai tempi è per definizione un porto franco, un luogo dove le merci si scambiano liberamente, senza dazi, gabelle o pedaggi.