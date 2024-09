Corruzione al ministero del Lavoro dal minestrone alle verdure | le parole in codice nelle intercettazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Ilè già pronto”. È il 17 febbraio 2019 e non è chiaro se il segretario della Cisal Francesco Cavallaro stia parlando a Concetta Ferrari di un piatto di, o se è una frase in gergo riferita ai preparativi per l’assunzione in Unipegaso del figlio, l’ingegnere Antonio Rossi. La dottoressa fino a pochi giorni fa è stata ‘esperta del ministro’ Marina Elvira Calderone a titolo gratuito, e fino a marzo sua segretaria generale. Ferrari è una delle figure chiave del processo per la presuntaaldel– a fine ottobre arriverà una prima sentenza – e quell’assunzione sarebbe stata il prezzo più alto dell’accordo corruttivo, tra borse di lusso, cravatte e vacanze a Tropea. Si è dimessa dall’incarico di ‘esperta’ il giorno dopo il rinvio a giudizio.