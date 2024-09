Austria | Cisint Lega ' ha vinto il cambiamento rispettare volontà popolare'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Il rispetto delladovrebbe essere la base di ogni seria democrazia. Inla chiara e larga vittoria del partito Fpo della famiglia dei Patrioti europei segna ladidell'elettorato di quel Paese che reclama maggior sicurezza nei confronti delle porte aperte all'immigrazione incontrollata, boccia le politiche economiche e ambientaliste europee e si pone esigenze di pacificazione dei conflitti in corso. Si resta attoniti a leggere le voci che si sono alzate per mettere sotto accusa i pronunciamenti degli elettori utilizzando l'abusato schema dell'emarginazione secondo cui chi sceglie di rinnovare le logiche della vecchia politica viene definito come fascista.