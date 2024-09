Villa d’Almè in moto contro furgone | ferito centauro di 24 anni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 29 settembre 2024). Unciclista di 24è rimastoin un incidente stradale che si è verificato domenica (29 settembre) poco dopo le 11 in viale Italia, sulla SS470, in direzione Bergamo, pochi metri dopo la rotonda di fronte alla stazione dei carabinieri di. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma dalle prime informazioni disponibili sembra che unabbia invaso la corsia opposta durante una manovra di parcheggio mentre ilciclista sopraggiungeva: l’impatto è stato inevitabile. Sul posto è intervenuta un’ambulanza partita da Sant’Omobono e i carabinieri, che hanno governato il traffico, andato avanti a senso unico alternato per diversi minuti. Ilè stato trasportato in ospedale in codice giallo.