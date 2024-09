Scandiano moto contro un palo della luce | morto un giovane passeggera gravissima

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 29 settembre 2024)(REGGIO EMILIA) – Un tragico incidente si è verificato ieri sera, sabato 28 settembre, poco dopo le 22, alle porte di, in provincia di Reggio Emilia. Unalla guida di una potente, con una ragazza come, si è schiantato a forte velocitàuna rotonda situata tra l’ex statale e via Mazzini.Leggi anche: Orvieto, sbalzato dallamentre sorpassava:padre 38ennein condizioni gravissime Un’ora dopo l’incidente, è giunta la notizia del decesso del ragazzo, mentre laè stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale di Parma tramite elisoccorso. Le ferite riportate da entrambi sono apparse immediatamente gravissime.