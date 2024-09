Sappiamo quali sono le buone pratiche da attuare almeno nella teoria per addormentarci meglio Ma perché non provare anche con qualche aiutino ?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 29 settembre 2024) Alzi la mano chi non ha contratto nervi e pensieri nel letto, girandosi e rigirandosi, per cercare di prendere sonno. Dai metodi della nonna ai consigli della macrobiotica (che prevedono di cenare la sera con pasti leggeri e lontani dal momento del coricarsi, ndr). Dai consigli di TikTok a quelli sulle posizioni corrette per dormire bene, fino allo yoga Nidra per migliorare latà del sonno.beneleda, per. Ma,noncon”? Naturale, naturalmente. La domanda di oggi è: esiste e qual è il miglior prodotto naturale per dormire tutta la notte? Capiamolo insieme.