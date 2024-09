Quanto costa un cocktail analcolico? La verità dietro il prezzo della mixology a zero gradi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 29 settembre 2024) Troppo spesso ci si chiede perché un gin tonic a gradazionedovrebbere meno di un gin tonic tradizionale (e così per tutti i drink no alcol). Forse la risposta sta in ciò che non vediamo. Dall'approvvigionamento degli ingredienti, alla produzione interna di sciroppi, fino ai costimanodopera specializzata, la creazione di unè un'arte complessa che va ben oltre il semplice sostituire l’alcol. Eppure, molti clienti restano sorpresi quando vedono ildi un drink a gradazionesul menu, immaginando che l'assenza di alcol dovrebbe abbassare automaticamente il costo. Il costo di un drink no alcol Dopo le lamentele sul costoGuinness analcolica (ne avevamo parlato qui), anche i drink entrano nell’occhio del mirino.