Papa Francesco shock | I medici che praticano l’aborto sono dei sicari

(Di domenica 29 settembre 2024) Durante il volo di ritorno dal Belgio,ha suscitato forti polemiche con le sue dichiarazioni sul, definendolo “un omicidio” e iche lo“. Queste affermazionistate pronunciate in un contesto di contestazioni ricevute da diverse organizzazioni, inclusa l’Università cattolica di Lovanio, che hanno criticato le posizioni della Chiesa sui diritti delle donne. Il pontefice ha affermato con fermezza che “un aborto è un omicidio“, sottolineando che già un mese dopo il concepimento si posidentificare gli organi di un essere umano. Ha ribadito il diritto delle donne alla vita, sia per sé stesse che per i propri figli, ma ha distinto chiaramente la questione deldai metodi anticoncezionali, che ha definito un tema separato.