Non bisogna farsi dettare le regole dagli altri dice Elio Germano E tanto meno inseguire i social con i quali ha un conto aperto Lui alla vita virtuale preferisce quella reale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 29 settembre 2024) Un boss rinchiuso in un appartamento con le tapparelle sempre abbassate; come principale passatempo, un puzzle al quale manca sempre un pezzo.Accanto a lui,una collaboratrice silenziosaquale affidare i messaggi per il mondo esterno, i famosi “pizzini”. Il Matteo Messina Denaro diin Iddu. L’ultimo padrino, diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza (nelle sale dal 10 ottobre), rifugge – per fortuna – da qualsiasi rischio di fascinazione. È un uomo solo, assediato dai fantasmi, piuttosto ridicolo quando si compiace di usare un linguaggio forbito nel carteggio con l’ex sindaco Catello Palumbo (Toni Servillo), che è stato assoldato dai servizi segreti per catturarlo. Intorno ai due protagonisti ruota un mondo di personaggi cinici e doppiogiochisti, anche quelli con la divisa, che badano al tornapersonale.