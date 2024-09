Neonati sepolti in cortile I misteri della mamma L’ombra della violenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) TRAVERSETOLO (Parma) Unanon denunciata potrebbe essere il segreto nella vita di Chiara Petrolini, agli arresti domiciliari per l’omicidio volontario premeditato e di occultamento di cadavere per il figlio partorito lo scorso 7 agosto e di soppressione di cadavere per il neonato dato alla luce nel mese di maggio di un anno fa. Entrambi sono statinel giardinovilletta dove Chiara abitava coi genitori e il fratello minore, alla frazione Vignale di Traversetolo. Secondo Repubblica ci sarebbe questo trauma nella vita22enne studentessa di Scienze dell’educazione e baby sitter particolarmente ricercata per la sua bravura. Una ferita sulla quale starebbero indagando gli inquirenti di Parma, impegnati nello sforzo di ricostruire sia il passato sia la personalità di Chiara Petrolini.