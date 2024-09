L' Empoli gioca da grande | bloccata 0-0 anche la Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 – Unstile-Juventus mottiana conquista un altro risultato utile: è 0-0 nel derby con la Viola, il terzo 0-0 nelle prime tre gare casalinghe. Con questo risultato, la squadra allenata da D’Aversa è sesta nella classifica del campionato di serie A con 10 punti (la, undicesima a 7): 5 reti fatte, soltanto 2 subite, per una difesa letteralmente trasformata dal tecnico ex Lecce. Azzurri in campo con la formazione annunciata alla vigilia,senza Pongracic e con Mandragora in panchina., le foto della partita Primo tempo bloccato: pochissime le emozioni, per usare un eufemismo. Al 3’ angolo calciato all’indietro, pallone a Ismajli che ci prova dal limite: la palla esce di poco. All’11’ Bove approfitta di un errore di Vasquez, va al tiro a tu per tu, ma la mette incredibilmente fuori.