Fiumicino boato misterioso sul litorale | l’ipotesi di un frammento d’asteroide

(Di domenica 29 settembre 2024) Ilavvertito a tra, Ostia e Nettuno lo scorso 26 settembre (leggi qui) ha suscitato grande preoccupazione tra i cittadini. Inizialmente si è pensato a una scossa di terremoto, ma i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) non hanno registrato alcun evento sismico (leggi qui). Escluso anche il boom sonico. Questo ha lasciato spazio a nuove ipotesi, tra cui la possibilità che ilsia stato causato da un. Escluso il boom sonico L’altra ipotesi, quella di un boom sonico generato da aerei militari che superano la velocità del suono, è stata esclusa dopo le verifiche con l’Aeronautica Militare (leggi qui). Un boom sonico si verifica quando un aereo supersonico infrange il muro del suono, provocando un forteche può essere scambiato per una scossa sismica, capace di far vibrare i vetri degli edifici.