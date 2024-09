Cade dal tetto mentre fa dei lavori e muore | dramma in provincia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 29 settembre 2024) Un tragico incidente ha scosso la comunità di Carlazzo, indi Como, dove un uomo di 80 anni, Graziano Caneva, ha perso la vita dopo essere precipitatoeffettuavadi manutenzione suldella propria abitazione. I familiari, trovandolo a terra verso le 8.30 di questa mattina, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe perso l’equilibriosi trovava su una scala, per poire violentemente sull’asfalto sottostante. Non si esclude che l’incidente possa essere stato causato da un malore improvviso, che ha compromesso la sua stabilità durante i. Le autorità competenti, tra cui i carabinieri di Menaggio, stanno attualmente indagando per chiarire i dettagli della dinamica dell’incidente.