Provato per voi | Lip Yoga con Claudia Ciocca

(Di sabato 28 settembre 2024) Avete mai pensato che anche le labbra hanno bisogno di mantenersi “in forma”? Puo? suonare strano, ma se ci fate caso, con il passare del tempo, anch’esse perdono di pienezza e definizione come le altre parti del corpo, e hanno quindi bisogno di cure ad hoc. A far tornare il sorriso (anche a chi non ha tempo) ci pensa il nuovo Total Lip Treatment Stick di Sensai, un concentrato per la cura delle labbra che non solo agisce su idratazione, volume e rughe sottili, ma si presta anche a essere usato come primer per sublimare il colore del rossetto e aumentarne la tenuta, oppure da solo per un tocco di lucentezza in stile my-lips-but-better.& Sensai Total Lip Treatment Stick La formula e? quella dell’iconico Total Lip Treatment in crema, amato e comprato in grandi scorte da tutte le esperte di bellezza, ma concentrata in uno stick comodissimo da tenere sempre a portata di mano.