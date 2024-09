Papa | tutti sbagliamonessuno sbagliato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 28 settembre 2024) 11.52 "possiamo sbagliare, ma nessuno è". Lo ha ricordato ilincontrando il clero nella basilica del Sacro Cuore di Koekelberg a Bruxelles. "Nessuno è perduto per sempre. Misericordia. Quando entro in un carcere mi chiedo sempre: perché loro e non io?". Poi è tornato a parlare di abusi: "Generano atroci sofferenze e ferite, minando anche il cammino della fede. C'è bisogno di tanta misericordia e di imparare dalle vittime a essere una Chiesa che si fa serva disenza soggiogare nessuno".