Omar Bassi morto in vacanza dopo il pestaggio in un locale Il Pareto abbraccia mamma Giusy | Nessuno brillerà come lui

(Di sabato 28 settembre 2024) Milano – “Mio figlio vive ancora, perché ha salvato dieci vite grazie alla donazione dei suoi organi”. Applausi. Poi abbracci. Un fiume di ragazzi circondaSala, ladi, il giovane di 23 anni di Bollatelo scorso 5 agosto per emorragia cerebrale all’ospedale di Reggio Calabria mentre era incon i suoi genitori e altri familiari, due settimaneilda parte di uomini della sicurezza in undi Origgio, nel Varesotto. Ieri attorno alla donna si sono stretti gli studenti dell’Istitutodi via Litta Modignani in zona Comasina: la conoscono bene, perché da 8 anni la signora gestisce il bar della scuola. E conoscevano bene anche, che lo scorso anno affiancava la madre dietro il bancone. Per lui ieri mattina tutto l’istituto ha organizzato una commemorazione con volo di palloncini e dediche.