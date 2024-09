LIVE PRIMAVERA – Napoli-Perugia | inizia il match!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 28 settembre 2024) Terza gara del campionato2 per gli azzurrini che ricevono la visita del, tredicesima forza della competizione. Primo tempo 3? – Ospiti subito pericolosi con Lickunas, autore di un’ottima incursione sul versante sinistro. La difesa allontana con fatica. 1? – Si comincia, palla alTutto pronto per il calcio d’inizio, si attende solo il fischio dell’arbitro., le formazioni ufficiali.: Turi; Esposito, D’Angelo, Gioielli, Gambardella, Garofalo, Malasomma, De Chiara, Raggioli, Popovic, Borriello. All. Rocco Dario: Kamtchoum; Dottori, Giorgetti, Ambrogi, Rondolini, Cottini, Sadetinov, Perugini, Casagrande, Lickunas, Berta. All. Moll Moll Juan. Gentili lettori e lettrici di Spaziobuon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di, terza gara del campionato2 degli azzurrini.