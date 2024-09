Il successo si chiama Tipo Visite immersive nella storia Quando l’industria attrae

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Si scrivee si legge turismo industriale Prato. E’ giunta alla quarta edizione l’iniziativa che punta ad attrarre visitatori e a valorizzare il territorio sulla forza della suaindustriale e della capacità di innovare. I promotori comune di Prato, Fondazione museo del tessuto, Fondazione Cdse in collaborazione con i Comuni della provincia, Centro Pecci, Associazione comunità tessili Europee), Visit Tuscany, Prato Turismo spingono lo sguardo più lontano in cerca di viaggiatori che arrivano fuori dai confini territoriali. Ecco allora anche il confezionamento di pacchetti turistici nei quali, oltre alledi gruppo, sono proposti buon cibo e curiosità. Itinerari dal vivo che raccontano il saper fare di chi vive e lavora in un territorio.