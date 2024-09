Il grande ex spallino al mattino sarà alla Sala Estense per la presentazione del libro a lui dedicato Una maglia celebrativa per Massei

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Torna Oscar, el capitan. Torna a Ferrara per festeggiare i suoi 90 anni (!), e domattina si offriràa chi andrà a salutare e applaudire il piùdi sempre nella più che centenaria storia della Spal. L’occasione è, alle 11, ladella sua biografia "L’oriundo, il capitano, l’esempio", scritta da Enrico Menegatti per le Edizioni Minerva, in vendita nel pomeriggio allo store dello stadio. Nel prepartita con l’Entella poi(nella foto), che si sposterà al "Mazza", riceverà dal club unacol suo nome. Oscarraggiunto da tanti ex compagni e giovani cresciuti nel suo periodo di permanenza in biancazzurro. Giorni felici tra il 1959 e il 1968, iniziati con il quinto posto in A e chiusi con una retrocessione nella stagione chevisse solo in parte per la labirintite che lo costrinse a chiudere la carriera a 34 anni.