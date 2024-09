Come è triste il nuovo calcio | lo sfogo di Massimo Moratti E sulla sua Inter

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) «Considero la partita contro il Milan un promemoria utile a ricordare quanto pericoloso e imprevedibile sia il. Un avvenimento che non mi dà l'idea di aver cambiato le forze in campo. Assolutamente».è sereno, ci accoglie nel suo ufficio con il garbo e con il sorriso di sempre,al solito preoccupandosi di mettere i presenti a proprio agio, prima di ogni altra cosa. Un'attitudine del cuore, prima ancora che un gesto suggerito dalla buona educazione.Ha già digerito le scorie di questo derby? «Non me lo aspettavo e credo non se lo aspettasse nessuno neanche tra giocatori, società e tifosi. Il Milan ha meritato giocando una buona partita, ma questa sconfitta può avere per l'anche una valenza positiva».