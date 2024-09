Attivisti sfidano i giudici Imbrattati due Van Gogh alla National Gallery

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Una sfida al carcere estretta normativa giudiziaria imposta nel Regno Unito contro il radicalismo d’una protesta tanto simbolica quanto provocatoria. È scontro aperto fra glidel movimento ecologista ultrà Just Stop Oil e le autorità britanniche, sullo sfondo di una doppia condanna "esemplare" seguita ieri per tutta risposta dall’ennesimo imbrattamento di opere d’arte. A essere presi di mira - apparentemente senza danni irreparabili - sono stati di nuovo due quadri di Vincent Van, versioni dei celebri ‘Girasoli’ esposte in una grande mostra-evento dedicata nel proprio bicentenario ddiretta da Gabriele Finaldi al pittore fiammingo.