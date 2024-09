Serie B 2024 2025 | prima vittoria per il Frosinone Cittadella ko

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ilsi sblocca e Vincenzo Vivarini scaccia le voci sul possibile esonero. I ciociari passano in casa delper 2-1 e centrano il primo successo in campionato nel match valido per la settima giornata di. Il primo gol in stagione di Anthony Oyono (35?) apre le danze e porta gli ospiti in vantaggio al termine dellafrazione. Tante occasioni in un secondo tempo frizzante. Partipilo raddoppia al 63? su rigore, ma al 64? Gorini manda in campo Cassano e la partita cambia. Il numero 10 granata alza la qualità e l’intensità dell’attacco dele segna la rete del pari al 70?. Negli ultimi venti minuti ildifende a oltranza il vantaggio e trova un successo fondamentale che toglie la squadra di Vivarini da uno scomodissimo ultimo posto. Ciociari che salgono al 17° posto con 6 punti appaiati al Catanzaro.15° con 7 punti.