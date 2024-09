Scontri dopo la partita Sì agli obblighi di firma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il gip Corrado Schiaretti ha confermato l’obbligo dichiesto dal pm Francesco Coco,relativo provvedimento della questura, per due degli otto tifosi raggiunti venerdì scorso da altrettanti Daspo. I provvedimenti erano scattati d’urgenza in merito ai disordini avvenuti nel pomeriggio di domenica 15 settembre attorno al campo sportivo di Russi tra un gruppo di tifosi del ‘San Pancrazio‘ e di quelli del ‘Bagnacavallo’ durante l’incontro di calcio valevole per la prima giornata del campionato di prima categoria. Si erano registrati pure due feriti, per fortuna non gravi.